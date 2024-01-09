Журналісти проти штучного інтелекту

Письменники Ніколас Басбанес і Ніколас Гейдж, які раніше працювали журналістами, звернулися з позовом до федерального суду Манхеттена. Відповідачами у справі повинні стати творець ChatGPT OpenAI та головний спонсор компанії Microsoft.

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На думку Басбанеса та Гейджа, компанії неправомірно використовували їхній контент для навчання штучного інтелекту. Зокрема, для роботи над мовною моделлю GPT використали кілька їхніх книг.

Відтак, кількість позивачів на OpenAI і Microsoft зросла. Раніше претензії за порушення авторських прав до компаній мали комік Сара Сільверман, автор "Гри престолів" Джордж Р.Р. Мартін, New York Times та багато інших.

Цікаво! Адвокат Майкл Ріхтер, який представляє інтереси Басбанеса і Гейджа, переконаний, що технологічні гіганти не можуть будувати нову індустрію на мільярди доларів на праці інших, не сплачуючи жодної компенсації.

Раніше стало відомо, що OpenAI укладає з медіа та видавництвами угоди на мільйони доларів, аби отримати право використовувати їхній контент для навчання штучного інтелекту.