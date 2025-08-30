Какие налоги и сколько будут платить ФЛП в сентябре?

Единый социальный взнос (ЕСВ)

Сейчас все ФЛП должны платить в обязательном порядке ЕСВ независимо от наличия дохода, передает 24 Канал.

Минимальная сумма ЕСВ ежемесячно – 22% от минимальной зарплаты, то есть 1 760 гривен. А максимальная – 20 минимальных зарплат, то есть 160 тысяч гривен.

Единый налог (ЕН)

Уплата единого налога по упрощенной системе зависит от группы ФЛП:

I группа ФЛП – ЕН составляет до 10% от прожиточного минимума, то есть почти 303 гривны, II группа ФЛП – 20% от минимальной зарплаты, а именно 1 600 гривен в месяц, III группа ФЛП – 5% от дохода, или 3% и налог на добавленную стоимость (НДС), если является плательщиком НДС, IV группа ФЛП – ставка ЕН зависит от земельной площади и нормативной денежной оценки.

Военный сбор (ВС)

Этот сбор I, II и IV группы платят по фиксированной ставке в 800 гривен в месяц, то есть 10% от минимальной зарплаты.

Зато III группа платит 1% от дохода.

Общая система налогообложения

Касается она ФЛП-общественников, для которых обязательными являются платежи налогов на доходы (НДФЛ) – 18% от чистого дохода, военный сбор в размере 5% от дохода и ЕСВ – 22% от дохода, но меньше чем 1 760 гривен.

Обратите внимание! 1 сентября является предельным сроком уплаты налоговых обязательств налогоплательщиками за июль 2025 года. Те, кто имеет подтверждение о невозможности уплатить налоги, могут это сделать после окончания войны в стране.