Что изменится для потребителей

Как изменится доставка международных посылок, что предусматривают новые законопроекты и, собственно, что изменится непосредственно для потребителей, рассказал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, специалист по вопросам экономической и налоговой политики Олег Гетман в колонке на 24 Канале.

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Основная проблема украинцев при получении международных отправлений – бюрократические процедуры. Новые законопроекты упрощают этот процесс, ведь администрирование НДС переводится на иностранные маркетплейсы.

Украинцы и в дальнейшем смогут заказывать популярные категории товаров:

одежду и обувь

электронику

косметику

товары для дома

игрушки и канцтовары

Изменится ли цена и почему это важно для украинских предпринимателей

При покупке на маркетплейсах НДС будет включен в стоимость товара – так же, как это работает для украинской продукции.

По словам Гетмана, в Украине работает более 20 000 производителей одежды и обуви, 200 производителей игрушек, сотни компаний, изготавливающих товары для дома. Бренды BEVZA, LITKOVSKAYA, THE COAT, PASKAL, DZHUS, Kachorovska уже конкурируют с международными.

Новые правила выровняют налоговые условия для украинских компаний и уменьшат преференции для импортных товаров, что сейчас поступают без уплаты НДС.

Также, эксперт считает, что рост необлагаемого китайского импорта демотивирует национальных производителей, которые вынуждены платить все налоги, в отличие от маркетплейсов и приводит к вытеснению украинских производителей, ритейлеров и официальных импортеров, сокращение рабочих мест и уменьшение налоговых поступлений. А потому, изменения являются важными и нужными для украинского бизнеса и потребителей.