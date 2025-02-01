Що зміниться для споживачів

Як зміниться доставка міжнародних посилок, що передбачають нові законопроєкти і, власне, що зміниться безпосередньо для споживачів, розповів координатор експертних груп Економічної експертної платформи, фахівець з питань економічної та податкової політики Олег Гетман у колонці на 24 Каналі.

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Основна проблема українців при отриманні міжнародних відправлень – бюрократичні процедури. Нові законопроєкти спрощують цей процес, адже адміністрування ПДВ перекладається на іноземні маркетплейси.

Українці й надалі зможуть замовляти популярні категорії товарів:

одяг та взуття

електроніку

косметику

товари для дому

іграшки та канцтовари

Чи зміниться ціна і чому це важливо для українських підприємців

При покупці на маркетплейсах ПДВ буде включено у вартість товару – так само, як це працює для української продукції.

За словами Гетмана, в Україні працює понад 20 000 виробників одягу та взуття, 200 виробників іграшок, сотні компаній, що виготовляють товари для дому. Бренди BEVZA, LITKOVSKAYA, THE COAT, PASKAL, DZHUS, Kachorovska вже конкурують із міжнародними.

Нові правила вирівняють податкові умови для українських компаній та зменшать преференції для імпортних товарів, що зараз надходять без сплати ПДВ.

Також, експерт вважає, що зростання неоподаткованого китайського імпорту демотивує національних виробників, які змушені сплачувати всі податки, на відміну від маркетплейсів і призводить до витіснення українських виробників, ритейлерів та офіційних імпортерів, скорочення робочих місць і зменшення податкових надходжень. А тому, зміни є важливими і потрібними для українського бізнесу та споживачів.