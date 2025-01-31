Що саме зміниться і чому

Пропозиції викликали активну суспільну дискусію, оскільки більшість міжнародних відправлень сьогодні не оподатковується, що впливає на бюджетні надходження та конкурентні умови для українських виробників. Що пропонують нові законопроєкти, пояснив координатор експертних груп Економічної експертної платформи, фахівець з питань економічної та податкової політики Олег Гетман у колонці на 24 Каналі.

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За 2022 – 2024 роки в Україну було ввезено 137,5 мільйонів міжнародних поштових та експрес-відправлень на суму 185 мільярда гривень.

У 2024 році темпи зростання імпорту через онлайн-торгівлю перевищують показники минулого року на 43,8%. При цьому, як зауважив експерт, 62,2% товарів у міжнародних посилках – це продукція китайського виробництва.

У чому проблема з нинішнім оподаткуванням

Наразі товари, що надходять у поштових відправленнях та коштують менше 150 євро, не обкладаються митом і ПДВ. Це створює нерівні умови для українських виробників, які сплачують податки, тоді як імпортні товари заходять на ринок без додаткових зборів.

Через цю лазівку з'явилися тіньові схеми: товари завозяться великими партіями без сплати податків та продаються через онлайн-магазини, телеграм-канали та ринки.

Скільки грошей втрачає бюджет

Якщо скасувати пільги для посилок до 150 євро, то бюджет міг би отримати додаткові надходження:

2024 рік – 11,8 мільярда гривень

2025 рік – 17 мільярдів гривень

Крім того, Олег Гетман пояснив, що зростання неоподаткованого китайського імпорту демотивує національних виробників, які змушені сплачувати всі податки, на відміну від маркетплейсів.