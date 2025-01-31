Что именно изменится и почему

Предложения вызвали активную общественную дискуссию, поскольку большинство международных отправлений сегодня не облагается налогом, что влияет на бюджетные поступления и конкурентные условия для украинских производителей. Что предлагают новые законопроекты, объяснил координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, специалист по вопросам экономической и налоговой политики Олег Гетман в колонке на 24 Канале.

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За 2022 – 2024 годы в Украину было ввезено 137,5 миллионов международных почтовых и экспресс-отправлений на сумму 185 миллиарда гривен.

В 2024 году темпы роста импорта через онлайн-торговлю превышают показатели прошлого года на 43,8%. При этом, как заметил эксперт, 62,2% товаров в международных посылках – это продукция китайского производства.

В чем проблема с нынешним налогообложением

Сейчас товары, поступающие в почтовых отправлениях, которые стоят менее 150 евро, не облагаются пошлиной и НДС. Это создает неравные условия для украинских производителей, которые платят налоги, тогда как импортные товары заходят на рынок без дополнительных сборов.

Через эту лазейку появились теневые схемы: товары завозятся большими партиями без уплаты налогов и продаются через онлайн-магазины, телеграм-каналы и рынки.

Сколько денег теряет бюджет

Если отменить льготы для посылок до 150 евро, то бюджет мог бы получить дополнительные поступления:

2024 год – 11,8 миллиардов гривен

2025 год – 17 миллиардов гривен

Кроме того, Олег Гетман объяснил, что рост необлагаемого китайского импорта демотивирует национальных производителей, которые вынуждены платить все налоги, в отличие от маркетплейсов.