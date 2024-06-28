Обыски из-за нарушения санкций

В автосалонах на территории Рейнлайд-Пфальц состоялись масштабные обыски. Их причиной стало сотрудничество местных автодилеров с россиянами и незаконный вывоз на территорию агрессора роскошных автомобилей.

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В работе с россиянами автодилеры использовали старую схему – маршрут товара через третьи страны. В ходе обысков, в которых приняли участие 60 следователей и прокуроры, удалось изъять многочисленные доказательства этого сотрудничества.

Сколько элитных авто отправили в Россию

По данным следствия, в 190 случаях упомянутым автодилерам удалось обойти правила 11-го пакета санкций. В декларациях они указывали как конечный пункт назначения Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Турцию, однако по факту автомобили оказывались в России.

Немецкие правоохранители наложили арест на арест на активы, общая сумма которых составляет 4,5 миллиона евро. Под арестом оказались и счета одного из главных обвиняемых, также в ходе обысков изъяли значительную сумму наличных.

Ранее на сотрудничестве с россиянами "погорели" автодилеры в Северном Рейне-Вестфалии.