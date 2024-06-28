Обшуки через порушення санкцій

В автосалонах на території Рейнлайд-Пфальц відбулися масштабні обшуки. Їх причиною стала співпраця місцевих автодилерів з росіянами та незаконне вивезення на територію агресора розкішних автомобілів.

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У роботі з росіянами автодилери використовували стару схему – маршрут товару через треті країни. У ході обшуків, в яких взяли участь 60 слідчих та прокурори, вдалося вилучити численні докази цієї співпраці.

Скільки елітних авто відправили до Росії

За даними слідства, у 190 випадках згаданим автодилерам вдалося обійти правила 11-го пакету санкцій. У деклараціях вони вказували як кінцевий пункт призначення Казахстан, Киргизстан, Білорусь і Туреччину, однак по факту автомобілі опинялися у Росії.

Німецькі правоохоронці наклали арешт на арешт на активи, загальна сума яких складає 4,5 мільйона євро. Під арештом опинилися і рахунки одного з головних обвинувачених, також в ході обшуків вилучили значну суму готівки.

Раніше на співпраці з росіянами "погоріли" автодилери в Північному Рейні-Вестфалії.