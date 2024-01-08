Почему фермеры бастуют
Протесты привели к значительным трудностям в движении на многих дорогах, даже к их полной блокировке. В Берлине фермеры отправились на тракторах к Бранденбургским воротам, которые расположены неподалеку от администрации канцлера и бундестага.
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Полиция призвала аграриев воздержаться от конфликтных ситуаций.
Причиной продолжающихся с середины декабря протестов стали решения правительства ФРГ по экономии в бюджете. Кабинет министров отменил субсидии на дизельное горючее для фермеров и отказался от снижения платы за проезд по автобанам для грузовиков.
Как реагируют власти
Полиция и местные органы самоуправления ожидают серьезных ограничений в автомобильном движении в течение всего дня по всей стране. В некоторых районах занятия в учебных заведениях отменены из-за протестов, поскольку школьный транспорт не может проехать по блокированным дорогам.
Глава Немецкой ассоциации фермеров Йоахим Руквид призвал граждан проявлять понимание и солидарность. Ранее этот фермерский союз выступил с призывом к проведению недели протестов против упразднения субсидий на аграрное дизельное топливо.