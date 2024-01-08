Чому фермери страйкують

Протести призвели до значних труднощів у русі на багатьох дорогах, навіть до їх повного заблокування. У Берліні фермери вирушили на тракторах до Бранденбурзьких воріт, які розташовані неподалік від адміністрації канцлера і бундестагу.

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Поліція закликала аграріїв утриматися від створення конфліктних ситуацій.

Причиною протестів, які тривають з середини грудня, сталі рішення уряду ФРН щодо економії в бюджеті. Кабінет міністрів скасував субсидії на дизельне пальне для фермерів і відмовився від зниження плати за проїзд автобанами для вантажівок.

Важливо! Протест 8 січня — найбільший за весь період хвилі протестів фермерів. Попри певні кроки уряду, вони вимагають відновлення попередніх умов закупівлі аграрного дизельного пального.

Як реагує влада

Поліція та місцеві органи самоврядування очікують серйозних обмежень в автомобільному русі протягом усього дня по всій країні. У деяких районах заняття в навчальних закладах скасовано через протести, оскільки шкільний транспорт не може проїхати блокованими дорогами.

Глава Німецької асоціації фермерів, Йоахім Руквід, закликав громадян проявляти розуміння та солідарність. Раніше цей фермерський союз виступив із закликом до проведення тижня протестів проти скасування субсидій на аграрне дизельне пальне.

Зауважте! Фермери вважають часткові зміни у планах уряду, які передбачають поетапне скасування субсидій до 2026 року, недостатніми. Прем'єр-міністр землі Нижня Саксонія, Штефан Вайл, вимагає повного скасування всіх нововведень уряду ФРН.