Почему отказываются от Nesquik

Skandinavian Airlines (SAS) объявили о своем решении изъять напитки Nesquik из своего бортового меню. Причиной называют то, что Украина признала Nestle спонсором войны.

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Мы подтверждаем, что исключили Nesquik из нашего бортового ассортимента из-за занесения компании Nestle в украинский список спонсоров войны,

– сообщили представители SAS

Более того, в Skandinavian Airlines также решили отказаться от Pepsi. В настоящее время решение об окончательном прекращении сотрудничества еще не принято. Однако в SAS сообщают о переговорах с поставщиком относительно его позиции в российско-украинской войне.

Nestle продолжает работу в России

В ноябре этого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) назвало Nestle спонсором войны в Украине. Все потому, что эта корпорация продолжает поставлять свои товары в Россию.

Nestle оправдывает свою деятельность на российском рынке заботой о своих сотрудниках и обеспечением россиян товарами первой необходимости. При этом корпорация работает более чем в 187 странах мира. Доходы от продаж в России составляют лишь 2% от общих объемов. Об истинных мотивах пребывания Nestle на российском рынке можно только догадываться.

Интересно, что за 2021 год корпорация Nestle уплатила 25 миллионов долларов налогов в российский бюджет. В 2022 году отчет не был опубликован. Более того, в 2023 году Nestle обратилась в российский Минфин с просьбой не публиковать данные об их финансовой деятельности.