Чому відмовляються від Nesquik

Skandinavian Airlines (SAS) оголосили про своє рішення вилучити напої Nesquik зі свого бортового меню. Причиною вони називають те, що Україна визнала Nestle спонсором війни.

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Ми підтверджуємо, що виключили Nesquik із нашого бортового асортименту через занесення компанії Nestle до українського списку спонсорів війни,

– повідомили представники SAS

Щобільше, у Skandinavian Airlines також вирішили відмовитись від Pepsi. Стано на зараз, рішення про остаточне припинення співпраці ще не прийнято. Однак, у SAS повідомляють про переговори з постачальником, відносно його позиції у російсько-українській війні.

Nestle продовжує роботу в Росії

У листопаді цього року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) назвало Nestle спонсором війни в Україні. Усе тому, що ця корпорація продовжує постачати свої товари в Росію.

Nestle виправдовує свою діяльність на російському ринку турботою про своїх співробітників та забезпеченням росіян товарами першої необхідності. При цьому корпорація працює більш у 187 країнах світу. Прибуток від продажів в Росії складають лише 2% від загальних обсягів. Про істинні мотиви перебування Nestle на російському ринку можна лише здогадуватись.

Цікаво, що за 2021 рік корпорація Nestle сплатила 25 мільйонів доларів податків у російський бюджет. У 2022 році звіт не було опубліковано. Щобільше, у 2023 році Nestle звернулась до російського Мінфіну з проханням не публікувати дані про їхню фінансову діяльність.