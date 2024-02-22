Против кого Евросоюз вводит санкции

Евросоюз утвердил новые санкции против определенных российских компаний. Также к подсанкционным предприятиям относятся организации из Индии и Китая.

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Такое решение Евросоюза возникло на фоне поддержки Москвы отдельными иностранными компаниями. Страны ЕС и G7 активно борются с вероятными методами обхода установленных санкций.

По состоянию на теперь, существует проблема использования транзитных путей россиянами. Третьи страны становятся посредниками в получении Россией специфических товаров. А это дает возможность Кремлю продолжать войну.

В подсанкционный список попали предприятия из таких стран:

Китай;

Индия;

Турция;

Таиланд;

Шри-Ланка;

Казахстан;

Сербия.

Обратите внимание! Санкции накладываются на предприятия, которые поставляют оборудование, используемое в военном секторе. В частности, это электроника и микрочипы.

Что известно о санкциях

Это уже 13 пакет санкций, которые внедрил Брюссель. Все эти ограничения введены на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

По состоянию на теперь, санкции направлены против 200 физических и юридических лиц. Однако, важные промышленные сектора агрессора пока остаются без должного внимания.