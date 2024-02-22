Против кого Евросоюз вводит санкции
Евросоюз утвердил новые санкции против определенных российских компаний. Также к подсанкционным предприятиям относятся организации из Индии и Китая.
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Такое решение Евросоюза возникло на фоне поддержки Москвы отдельными иностранными компаниями. Страны ЕС и G7 активно борются с вероятными методами обхода установленных санкций.
По состоянию на теперь, существует проблема использования транзитных путей россиянами. Третьи страны становятся посредниками в получении Россией специфических товаров. А это дает возможность Кремлю продолжать войну.
В подсанкционный список попали предприятия из таких стран:
- Китай;
- Индия;
- Турция;
- Таиланд;
- Шри-Ланка;
- Казахстан;
- Сербия.
Что известно о санкциях
Это уже 13 пакет санкций, которые внедрил Брюссель. Все эти ограничения введены на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
По состоянию на теперь, санкции направлены против 200 физических и юридических лиц. Однако, важные промышленные сектора агрессора пока остаются без должного внимания.