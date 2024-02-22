Проти кого Євросоюз вводить санкції

Євросоюз затвердив нові санкції проти певних російських компаній. Також до підсанкційних підприємств відносяться організації з Індії та Китаю.

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Таке рішення Євросоюзу виникло на фоні підтримки Москви окремими іноземними компаніями. Країни ЄС та G7 активно борються з імовірними методами обходу встановлених санкцій.

Станом на тепер, існує проблема використання транзитних шляхів росіянами. Треті країни стають посередниками у отриманні Росією специфічних товарів. А це дає можливість Кремлю продовжувати війну.

До підсанкційного списку потрапили підприємства з таких країн:

Китай;

Індія;

Туреччина;

Таїланд;

Шрі-Ланка;

Казахстан;

Сербія.

Зверніть увагу! Санкції накладаються на підприємства, які постачають обладнання, що може використовуватись у військовому секторі. Зокрема, це електроніка та мікрочіпи.

Що відомо про санкції

Це уже 13 пакет санкцій, які впровадив Брюссель. Усі ці обмеження введенні на фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Станом на тепер, санкції спрямовані проти 200 фізичних та юридичних осіб. Однак, важливі промислові сектори агресора поки що залишаються без належної уваги.