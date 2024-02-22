Проти кого Євросоюз вводить санкції
Євросоюз затвердив нові санкції проти певних російських компаній. Також до підсанкційних підприємств відносяться організації з Індії та Китаю.
Читайте також Більшість компаній, які постраждали внаслідок війни в Україні, відновили свою діяльність
Таке рішення Євросоюзу виникло на фоні підтримки Москви окремими іноземними компаніями. Країни ЄС та G7 активно борються з імовірними методами обходу встановлених санкцій.
Станом на тепер, існує проблема використання транзитних шляхів росіянами. Треті країни стають посередниками у отриманні Росією специфічних товарів. А це дає можливість Кремлю продовжувати війну.
До підсанкційного списку потрапили підприємства з таких країн:
- Китай;
- Індія;
- Туреччина;
- Таїланд;
- Шрі-Ланка;
- Казахстан;
- Сербія.
Що відомо про санкції
Це уже 13 пакет санкцій, які впровадив Брюссель. Усі ці обмеження введенні на фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Станом на тепер, санкції спрямовані проти 200 фізичних та юридичних осіб. Однак, важливі промислові сектори агресора поки що залишаються без належної уваги.