Дисбаланс на рынке труда

Об этом свидетельствуют данные исследования Барометр рынка труда 2024 года., проведенного компанией GRC.ua, информирует 24 Канал.

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Что хотят работодатели

Только 17% компаний в 2024 году перевели команды на гибридный режим.

Только 5% работодателей согласились на полностью отдаленную работу.

14% компаний называют возвращение работников в офисы основным вызовом на ближайшие 2-3 года.

В то же время 21% работодателей готовы расширять возможности дистанционной работы.

Что хотят работники

Популярность remote-работы растет: доля специалистов, для которых важен отдаленный формат, выросла с 32, 9% в 2023 году до 44, 6% в 2024 году.

Гибкий график стал еще более востребованным: если в 2023 году это было важно., 6% работников, то в 2024 году уже 32, 4% назвали это ключевым фактором.

Удаленная работа– одна из основных причин остаться в должности: она вошла в топ-5 важнейших факторов удержания работников, уступив только зарплате.

28% специалистов готовы уволиться, если компания не разрешает работать удаленно.

Главный вызов– найти компромисс

Аналитики прогнозируют, что последующие годы станут периодом поиска баланса между желаниями работников и работодателей. Все больше компаний признают, что оптимальным решением может стать гибридный формат работы, сочетающий преимущества офисной и дистанционной занятости.