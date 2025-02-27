Дисбаланс на ринку праці

Про це свідчать дані дослідження Барометр ринку праці 2024, проведеного компанією GRC.ua, інформує 24 Канал.

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Що хочуть роботодавці

Лише 17% компаній у 2024 році перевели команди на гібридний режим.

Лише 5% роботодавців погодилися на повністю віддалену роботу.

14% компаній називають повернення працівників в офіси основним викликом на найближчі 2-3 роки.

Водночас 21% роботодавців готові розширювати можливості для дистанційної роботи.

Що хочуть працівники

Популярність remote-роботи зростає: частка спеціалістів, для яких важливий віддалений формат, зросла з 32,9% у 2023 році до 44,6% у 2024 році.

Гнучкий графік став ще більш затребуваним: якщо у 2023 році це було важливо для 30,6% працівників, то у 2024 році вже 32,4% назвали це ключовим фактором.

Віддалена робота – одна з основних причин залишитися на посаді: вона увійшла до топ-5 найважливіших факторів утримання працівників, поступившись лише зарплаті.

28% спеціалістів готові звільнитися, якщо компанія не дозволяє працювати віддалено.

Головний виклик – знайти компроміс

Аналітики прогнозують, що наступні роки стануть періодом пошуку балансу між бажаннями працівників та роботодавців. Все більше компаній визнають, що оптимальним рішенням може стати гібридний формат роботи, який поєднує переваги офісної та дистанційної зайнятості.