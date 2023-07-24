До недавнего времени один из крупнейших украинских банков принадлежал российским олигархам. Когда те потеряли свое влияние, то пытались с помощью схем обойти санкции СНБО и партнеров Украины.

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Что придумали российские олигархи для обхода санкций

Следствие Службы безопасности Украины показало, что топ-менеджмент финансового учреждения в сговоре с российскими собственниками банка пытались сменить собственников банка. Это позволило бы злоумышленникам выводить деньги из Украины в России, где в их собственности есть страховые, телекоммуникационные и торговые компании.

Весь перечисленный бизнес очень активно сотрудничает с воюющими в Украине россиянами. Речь идет о предоставлении связи, а также вещевом обеспечении русских вооруженных формирований.

Во время обысков в головном офисе банка, а также в помещениях топменеджмента правоохранители обнаружили средства коммуникации и носители информации, подтверждающие незаконную деятельность собственников финучреждения.

Злоумышленникам инкриминируют финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.