Донедавна один із найбільших українських банків належав російським олігархам. Коли ж ті втратили свій вплив, то намагалися за допомогою схем обійти санкції РНБО та партнерів України.

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Що вигадали російські олігархи для обходу санкцій

Слідство Служби безпеки України показало, що топменеджмент фінансової установи у змові із російськими власниками банку намагалися змінити власників банку. Це б дозволило зловмисникам виводити гроші з України у Росії, де у їх власності є страхові, телекомунікаційні й торгові компанії.

Увесь перелічений бізнес дуже активно співпрацює з росіянами, які воюють в Україні. Йдеться про надання зв'язку, а також речове забезпечення російський збройних формувань.

Під час обшуків у головному офісі банку, а також помешканнях топменеджменту правоохоронці виявили засоби комунікації та носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність власників фінустанови.

Зловмисникам інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.