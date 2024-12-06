Должны ли украинские пенсионеры платить за проезд

В Украине пенсионерам обеспечивается бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте общего пользования и пригородных маршрутах, пишет 24 канал со ссылкой на постановление "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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Однако не платить за проезд пенсионеры могут только в том случае, если продемонстрируют документ, который удостоверяет это право.

Установить, что право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе, – говорится в постановлении.

Обратите внимание! В то же время пенсионеры должны оплачивать проезд в такси и метрополитене.

Должны ли пенсионеры платить в маршрутках

Решение о льготном проезде в маршрутках принимаются местными органами власти. В частности подробная информация должна быть размещена на официальных сайтах городских советов или в транспортных средствах.

Могут ли пенсионеров заставить платить за проезд

В то же время автомобильному перевозчику, который обслуживает пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказываться от льготной перевозки. Исключением из правила являются случаи, предусмотренные законом.

Обратите внимание! Безосновательный отказ от льготной перевозки влечет за собой ответственность.