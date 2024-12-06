Чи мають українські пенсіонери платити за проїзд

В Україні пенсіонерам забезпечується безплатний проїзд на міському пасажирському транспорті загального користування та приміських маршрутах, пише 24 канал з посиланням на постанову "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Однак не платити за проїзд пенсіонери можуть тільки у тому випадку, якщо продемонструють документ, який засвідчує це право.

Установити, що право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі, – йдеться у постанові.

Зверніть увагу! Водночас пенсіонери мають сплачувати проїзд у таксі та метрополітені.

Чи повинні пенсіонери платити у маршрутках

Рішення про пільговий проїзд у маршрутках ухвалюються місцевими органами влади. Зокрема детальна інформація має бути розміщена на офіційних сайтах міських рад або в транспортних засобах.

Чи можуть пенсіонерів змусити платити за проїзд

Водночас автомобільному перевізнику, який обслуговує пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення. Винятком з правила є випадки, що передбачені законом.

Зауважте! Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність.