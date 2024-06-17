Что предлагают в Верховной Раде

Зарегистрированные на сайте ВР законопроекты под номерами 11343 и 11344 предусматривают, что операции по импорту товаров в рамках таможенного режима не будут облагаться НДС до 1 июня 2025 года.

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Эти контракты охватывают соглашения между поставщиками и поставщиками услуг и хозяйствующими субъектами, обладающих лицензиями на отдельные виды деятельности в сферах электрической энергии и природного газа, частности:

производство, передачу, распределение электроэнергии;

транспортировку, распределение и поставку природного газа.

Перспектива увеличения налогов

В Кабмине обсуждают повышение ставок НДС и военного сбора, несмотря на возможное увеличение цен, однако конкретные ставки еще не определены.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил возможность роста налоговых ставок. Он отметил, что такое решение может негативно повлиять на экономику, особенно в условиях ее текущей слабости, но обеспечение финансирования армии имеет жизненно важное значение.

Это также плохое решение из тех, что у нас есть на столе. Оно плохое для экономики. Здесь не о чем спорить. Особенно для экономики в этот период, когда потенциал для ее восстановления слабый. Но, когда мы выбираем между жизнью и деньгами, то, бесспорно, мы выбираем жизнь. Поэтому мы вынуждены будем, наверное, это решение принимать,

– отметил чиновник.

Заметьте! Гетманцев также прокомментировал процесс возмещения НДС, отметив, что он происходит ритмично и в полном объеме. По его словам, в мае 2024 года было возмещено 12 миллиардов гривен без задержек.