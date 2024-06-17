Що пропонують у Верховній Раді

Зареєстровані на сайті ВР законопроєкти під номерами 11343 та 11344 передбачають, що операції з імпорту товарів у рамках митного режиму не обкладатимуться ПДВ до 1 червня 2025 року.

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Ці контракти охоплюють угоди між постачальниками та надавачами послуг та господарюючими суб’єктами, що володіють ліцензіями на окремі види діяльності у сферах електричної енергії та природного газу, зокрема:

виробництво, передачу, розподіл електроенергії;

транспортування, розподіл та постачання природного газу.

Перспектива збільшення податків

У Кабміні обговорюють підняття ставок ПДВ та військового збору, попри можливе збільшення цін, однак конкретні ставки ще не визначені.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив можливість зростання податкових ставок. Він зазначив, що таке рішення може негативно вплинути на економіку, особливо в умовах її поточної слабкості, але забезпечення фінансування армії має життєво важливе значення.

Це також погане рішення з тих, що в нас є на столі. Воно погане для економіки. Тут нема про що сперечатися. Особливо для економіки в цей період, коли потенціал для її відновлення слабкий. Але, коли ми обираємо між життям і грошима, то, безперечно, ми обираємо життя. Тому ми вимушені будемо, напевне, це рішення ухвалювати,

– зазначив чиновник.

Зауважте! Гетманцев також прокоментував процес відшкодування ПДВ, зазначивши, що він відбувається ритмічно та у повному обсязі. За його словами, у травні 2024 року було відшкодовано 12 мільярдів гривень без жодних затримок.