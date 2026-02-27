Ожидается, что сотрудничество усилит позиции Paramount на рынке. Об этом говорится в сообщении Reuters.
Что известно о сделке?
По данным Reuters, соглашение стало финальной точкой в борьбе за активы Warner Bros. Главный директор по доходам и стратегии компании Брюс Кэмпбелл заявил, что Netflix имел право удвоить предложение конкурента, но решил этого не делать.
Netflix имел законное право удвоить предложение Paramount. Как вы все знаете, они в конце концов решили этого не делать. Это привело к подписанию соглашения с Paramount сегодня утром,
– отметил Кэмпбелл.
Общая сумма сделки составляет 110 миллиардов долларов США. В то же время Paramount и Warner Bros официально не прокомментировали подписание договора в ответ на запросы журналистов.
Сделка считается одной из самых масштабных трансформаций в медиаиндустрии Голливуда за последние годы. Объединение создаст одну из крупнейших киностудий мира и предоставит Paramount доступ к знаковым франшизам Warner Bros, в частности "Фантастические твари" и "Матрица".
Отдельное внимание эксперты уделяют стриминговому направлению. Ожидается возможное объединение сервисов HBO Max и Paramount+, что может усилить позиции компании на рынке и составить серьезную конкуренцию Netflix.
Что известно о продаже Warner Bros?
5 декабря Netflix Inc. сообщил о договоренности относительно приобретении Warner Bros. Discovery Inc. за 82,7 миллиарда долларов, включая кино- и телестудии и сервис HBO Max. Завершение сделки планировали после выделения подразделения глобальных сетей WBD – Discovery Global – в отдельную публичную компанию в третьем квартале 2026 года.
Впоследствии стало известно, что Paramount увеличил цену на акции Warner Bros до 31 доллара, что оценило компанию в 108 миллиардов долларов. Netflix отказался превзойти предложение Paramount, считая его финансово невыгодным, и вышел из сделки.