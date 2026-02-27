Ожидается, что сотрудничество усилит позиции Paramount на рынке. Об этом говорится в сообщении Reuters.

Что известно о сделке?

По данным Reuters, соглашение стало финальной точкой в борьбе за активы Warner Bros. Главный директор по доходам и стратегии компании Брюс Кэмпбелл заявил, что Netflix имел право удвоить предложение конкурента, но решил этого не делать.

Netflix имел законное право удвоить предложение Paramount. Как вы все знаете, они в конце концов решили этого не делать. Это привело к подписанию соглашения с Paramount сегодня утром,

– отметил Кэмпбелл.

Общая сумма сделки составляет 110 миллиардов долларов США. В то же время Paramount и Warner Bros официально не прокомментировали подписание договора в ответ на запросы журналистов.

Сделка считается одной из самых масштабных трансформаций в медиаиндустрии Голливуда за последние годы. Объединение создаст одну из крупнейших киностудий мира и предоставит Paramount доступ к знаковым франшизам Warner Bros, в частности "Фантастические твари" и "Матрица".

Отдельное внимание эксперты уделяют стриминговому направлению. Ожидается возможное объединение сервисов HBO Max и Paramount+, что может усилить позиции компании на рынке и составить серьезную конкуренцию Netflix.

Что известно о продаже Warner Bros?