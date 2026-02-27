Очікується, що співпраця посилить позиції Paramount на ринку. Про це йдеться у повідомленні Reuters.

Що відомо про угоду?

За даними Reuters, угода стала фінальною точкою у боротьбі за активи Warner Bros. Головний директор із доходів та стратегії компанії Брюс Кемпбелл заявив, що Netflix мав право подвоїти пропозицію конкурента, але вирішив цього не робити.

Netflix мав законне право подвоїти пропозицію Paramount. Як ви всі знаєте, вони зрештою вирішили цього не робити. Це призвело до підписання угоди з Paramount сьогодні вранці,

– зазначив Кемпбелл.

Загальна сума угоди становить 110 мільярдів доларів США. Водночас Paramount і Warner Bros офіційно не прокоментували підписання договору у відповідь на запити журналістів.

Угода вважається однією з наймасштабніших трансформацій у медіаіндустрії Голлівуду за останні роки. Об'єднання створить одну з найбільших кіностудій світу та надасть Paramount доступ до знакових франшиз Warner Bros, зокрема "Фантастичні звірі" та "Матриця".

Окрему увагу експерти приділяють стримінговому напрямку. Очікується можливе об'єднання сервісів HBO Max і Paramount+, що може посилити позиції компанії на ринку та скласти серйознішу конкуренцію Netflix.

Що відомо про продаж Warner Bros?