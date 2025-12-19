Что известно о растрате денег профсоюзами?
Противоправную схему разоблачили следователи полиции в сотрудничестве с нынешним руководством ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
По версии следствия, в 2023 – 2025 годах предприятие перечислило профсоюзным организациям десятки миллионов гривен – на отдых, лечение, поддержку работников, а также проведение культурных и образовательных мероприятий.
Впрочем вместо этого часть средств руководители профсоюзов, вероятно, использовали в собственных интересах:
- Деньги списывали под видом семинаров, учений, конференций и консультаций, которые фактически не проводили.
- Также оплачивали частные банкеты, поездки, проживания и услуги посторонних лиц, которые не имели никакого отношения ни к профсоюзу, ни к предприятию.
- Несколько оформляли как премии, материальную помощь или служебные командировки.
- Часть средств снимали наличными, другую – выводили через подконтрольные компании, а также благотворительные и религиозные организации.
Так было растрачено не менее 15 миллионов гривен.
Полиция провела 48 санкционированных обысков в городе Киеве, Киевской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях. Там нашли финансовую документацию, черновые записи и другие доказательства, подтверждающие преступление.
Сейчас трем руководителям первичных профсоюзов сообщили о подозрении за присвоение и растрату имущества в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
Другое известное дело, касающееся энергетики Украины
В ноябре 2025 года НАБУ и САП провели операцию "Мидас", разоблачив коррупционную схему в энергетике, включающую министра, чиновников и бизнес-партнеров президента Зеленского.
По данным следствия, схема предусматривала систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" – до 15% от суммы заключенных контрактов. Общая сумма незаконно полученных средств, по предварительным оценкам, достигла около 100 миллионов долларов.
По информации САП, бизнесмен Тимур Миндич якобы координировал коррупционные схемы, используя личные контакты с высокопоставленными чиновниками, среди которых – бывший министр энергетики и экс-министр обороны.