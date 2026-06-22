Скандал между Польшей и Украиной: чего требует польский бизнес

В Совете предпринимательства напомнили, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году польское общество и бизнес стали одними из главных союзников Украины, пишет Rzeczpolita. Поэтому сейчас организация просит прекратить спор.

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В последние годы предприниматели наладили тысячи деловых связей, способствующих экономическому росту, созданию рабочих мест и укреплению устойчивости экономик по обе стороны границы. Бизнесмены также подчеркивают, что сегодня Польша является крупнейшим торговым партнером Украины, а экономики двух государств стали взаимозависимыми как никогда ранее.

Поэтому эскалация дипломатического конфликта может нанести ущерб обеим сторонам.

Наши экономики тесно связаны, как никогда ранее. Почти миллион украинских работников и предпринимателей являются неотъемлемой частью польской экономической системы, а Польша сейчас является важнейшим торговым партнером Украины. Этот капитал доверия не должен быть потрачен впустую,

– сообщили в организации.

Представители бизнеса также призвали политиков сосредоточиться на общих интересах, а не на вопросах, которые разъединяют общества. Они также заявили о готовности поддерживать любые инициативы, направленные на развитие диалога и укрепление долгосрочного партнерства между двумя государствами.

В заключение польские бизнесмены подчеркнули, что будущее региона во многом зависит от сотрудничества между двумя странами.

Сотрудничество между Польшей и Украиной остается важным элементом экономического развития и стабильности нашего региона. Без стратегического партнерства между Польшей и Украиной не может быть безопасной и процветающей Европы,

– заявляют в Раде.

Как возник спор между Зеленским и Навроцким?

Как отметил в эфире "24 Канала" доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, это еще не пик, но уже одна из вершин украино-польского конфликта. Настоящий пик может наступить, если Польша начнет блокировать процесс евроинтеграции Украины.

По мнению историка, создается впечатление, что Украина не провела надлежащей экспертизы, принимая решение о наименовании. Конечно, мы имеем право давать названия подразделениям по своему усмотрению, но важно при этом не открыть "второй фронт".

Поэтому с нашей стороны видна нехватка экспертизы и хаос. А со стороны Польши — это истерика. Такие вещи не делаются, если ты хочешь иметь соседа в условиях войны. Нужно трижды проконсультироваться с экспертами, в частности с международными,

– подчеркнул Ярослав Грицак.

В экономическом плане Польша — очень успешная страна, но в политическом плане здесь наблюдается радикальный раскол власти — есть власть президента и власть премьер-министра. Борьба между оппозицией и властью, в частности, ведётся с использованием Украины.

К слову, история с лишением Зеленского Ордена Белого Орла приобрела значительный резонанс: это сделали из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА. Украинский лидер спокойно согласился вернуть награду — орден отправили в Польшу по почте.

Его решение поддержали и другие президенты Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко — они отказались от своих наград. Аналогичные меры приняли ряд украинских дипломатов, в частности глава МИД Андрей Сибига.