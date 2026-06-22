Скандал Польщі та України: що вимагає польський бізнес

У Раді підприємництва нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році польське суспільство та бізнес стали одними з головних союзників України, пише Rzeczpolita. Тому зараз організація просить зупинити суперечку.

Дивіться також "Це те, що робив Орбан, і закінчиться це погано": Зеленський висловився про дії Навроцького

В останні роки підприємці налагодили тисячі ділових зв’язків, що сприяють економічному зростанню, створенню робочих місць та зміцненню стійкості економік по обидва боки кордону. Бізнесмени також підкреслюють, що сьогодні Польща є найбільшим торговельним партнером України, а економіки двох держав стали взаємозалежними як ніколи раніше.

Тому ескалація дипломатичного конфлікту може нашкодити обом.

Наші економіки тісно пов’язані, як ніколи раніше. Майже мільйон українських працівників та підприємців є невід’ємною частиною польської економічної системи, а Польща зараз є найважливішим торговельним партнером України. Цей капітал довіри не повинен бути витрачений даремно,

– повідомили в організації.

Представники бізнесу також закликали політиків зосередитися на спільних інтересах, а не на питаннях, які роз'єднують суспільства. Вони також заявили про готовність підтримувати будь-які ініціативи, спрямовані на розвиток діалогу та зміцнення довгострокового партнерства між двома державами.

На завершення польські бізнесмени підкреслили, що майбутнє регіону багато в чому залежить від співпраці між двома країнами.

Співпраця між Польщею та Україною залишається важливим елементом економічного розвитку та стабільності нашого регіону. Без стратегічного партнерства між Польщею та Україною не може бути безпечної та процвітаючої Європи,

– кажуть у Раді.

Як виникла суперечка між Зеленський та Навроцьким?

Як зауважив 24 Каналу доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, це ще не пік, але вже одна з вершин україно-польського конфлікту. Справжній пік може трапитися, якщо Польща почне блокувати євроінтеграційний процес України.

На думку історика, складається враження, що Україна не провела належної експертизи, ухвалюючи рішення про найменування. Звісно, ми маємо право давати назви підрозділам на свій розсуд, але важливо при цьому не відкрити "другий фронт".

Тож з нашого боку видно брак експертизи й хаос. А з боку Польщі – це істерика. Такі речі не робляться, якщо ти хочеш мати сусіда в умовах війни. Потрібно тричі проконсультуватися з експертами, зокрема з міжнародними,

– наголосив Ярослав Грицак.

Економічно Польща є дуже успішною країною, але політично тут присутній радикальний розкол влади – є влада президента й влада прем'єр-міністра. Боротьба між опозицією і владою зокрема ведеться з використанням України.

До слова, історія навколо позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла набула значного резонансу: це зробили через присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА. Український лідер спокійно погодився повернути нагороду – орден відправили до Польщі поштою.

Його рішення підтримали й інші президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко – відмовилися від своїх нагород. Аналогічних заходів вжила низка українських дипломатів, зокрема очільник МЗС Андрій Сибіга.