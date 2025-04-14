Враг атаковал склад Winetime

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает 24 Канал. Всего за несколько дней до этого – прямым ударом дрона – был уничтожен аптечный склад фармгруппы "Кусум", убытки которого достигают миллиарда гривен.

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Полностью уничтожен склад площадью 4,5 тысяч квадратных метра, а также получили повреждения цеха, производство и логистика Winetime. Пострадавших среди работников нет,

– говорится в заявлении.

Каковы убытки

В компании отметили, что работают над переорганизацией логистики и производства, чтобы обеспечить стабильную работу магазинов. Оценка ущерба продолжается, впрочем масштабы разрушений уже сейчас называют значительными.

Последствия атаки врага / Фото Winetime

Еще один удар пришелся на склад фармацевтической группы "Кусум", который был уничтожен прямым попаданием дрона 12 апреля. В результате атаки полностью разрушен аптечный склад ООО "Гледфарм ЛТД" с готовыми лекарственными средствами, действующими фармсубстанциями и новым производственным оборудованием.

Компания оценивает ущерб в 1 миллиарде гривен. Пострадавших нет.

"Это серьезная финансовая потеря, однако самое главное – ни один из наших сотрудников не пострадал", –сообщили в "Кусум".

Справочно. В ночь на 12 апреля враг совершил очередную атаку беспилотниками на Киев.