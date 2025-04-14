Ворог атакував склад Winetime

Про це повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал. Лише за кілька днів до цього – прямим ударом дрона – було знищено аптечний склад фармгрупи "Кусум", збитки якого сягають мільярда гривень.

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Повністю знищено склад площею 4,5 тисяч квадратних метра, а також зазнали пошкоджень цехи, виробництво та логістика Winetime. Постраждалих серед працівників немає,

– йдеться у заяві.

Якими є збитки

У компанії зазначили, що працюють над переорганізацією логістики та виробництва, аби забезпечити стабільну роботу магазинів. Оцінка збитків триває, втім масштаби руйнувань уже зараз називають значними.

Наслідки атаки ворога / Фото Winetime

Ще один удар припав на склад фармацевтичної групи "Кусум", який був знищений прямим влучанням дрона 12 квітня. В результаті атаки повністю зруйновано аптечний склад ТОВ "Гледфарм ЛТД" з готовими лікарськими засобами, діючими фармсубстанціями та новим виробничим обладнанням.

Компанія оцінює збитки в 1 мільярді гривень. Постраждалих немає.

"Це серйозна фінансова втрата, однак найголовніше – жоден з наших співробітників не постраждав", –повідомили в "Кусум".

Довідково. У ніч на 12 квітня ворог здійснив чергову атаку безпілотниками на Київ.