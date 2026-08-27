Россию обвинили в целенаправленных атаках на бизнес

Сенатор-демократ США Ричард Блюменталь заявил в Киеве, что около половины американских компаний в Украине подверглись значительным ударам со стороны России. По данным, озвученным сенатором, это почти 600 предприятий, пишет "Радио Свобода".

Блюменталь заявил, что американские компании в Украине становятся мишенями российских ударов не случайно.

Американцы должны быть возмущены тем, что Владимир Путин целенаправленно и преднамеренно атакует американский бизнес. Не стоит заблуждаться: это не ракеты или дроны, которые случайно сошли с курса. Эти атаки являются преднамеренными и повторяются. Они нанесли ущерб на миллионы долларов и являются грубым нарушением международного права, не говоря уже об элементарных моральных нормах. Я надеюсь, что американский бизнес будет более решительно обращаться к президенту и Конгрессу с призывом продемонстрировать силу Соединенных Штатов, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и положить конец этой войне,

– подчеркнул он.

По словам сенатора, речь идет о компаниях различного профиля – от производственных предприятий до портовых терминалов. В то же время, несмотря на российские атаки, американские оборонные компании продолжают присматриваться к украинскому рынку.

Поэтому Блюменталь призвал бизнес активнее обращаться к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу, чтобы добиваться усиления давления на Россию. Для самого Блюменталя атаки на американские предприятия в Украине являются дополнительным аргументом в пользу усиления экономического давления на Кремль.

Американская Mondelez – среди пострадавших

Недавно российские дроны атаковали объект американской компании Mondelēz International в Тростянце Сумской области. По данным "Суспильне", речь идет о фабрике, где производят шоколад, кофе и печенье. В результате атаки пострадали пять человек.

Предприятие принадлежит Mondelēz International с 1994 года и стало одной из первых инвестиций американского бизнеса в украинскую экономику. До начала полномасштабной войны на фабрике работали около 1,5 тысячи человек.

Компании принадлежат, в частности, такие известные бренды:

Oreo;

Milka;

Toblerone;

Cadbury;

LU;

Ritz;

Halls;

Trident.

В то же время Mondelēz продолжает работать на российском рынке. По приведенным данным, только в 2023 году компания уплатила в России около 62 миллионов долларов налогов.