Росію звинуватили у навмисних атаках на бізнес

Сенатор-демократ США Річард Блюменталь заявив у Києві, що близько половини американських компаній в Україні зазнали значних ударів Росії. За даними, озвученими сенатором, це майже 600 підприємств, пише "Радіо Свобода".

Блюменталь заявив, що американські компанії в Україні стають цілями російських ударів не випадково.

Американці повинні бути обурені тим, що Володимир Путін цілеспрямовано і навмисно атакує американський бізнес. Не варто помилятися: це не ракети чи дрони, які випадково зійшли з курсу. Ці атаки є навмисними й повторюються. Вони завдали збитків на мільйони доларів і є грубим порушенням міжнародного права, не кажучи вже про елементарні моральні норми. Я сподіваюся, що американський бізнес рішучіше звертатиметься до президента й Конгресу із закликом продемонструвати силу Сполучених Штатів, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні,

– наголосив він.

За словами сенатора, йдеться про компанії різного профілю – від виробничих підприємств до портових терміналів. Водночас, попри російські атаки, американські оборонні компанії продовжують придивлятися до українського ринку.

Тому Блюменталь закликав бізнес активніше звертатися до президента США Дональда Трампа та Конгресу, щоб домагатися посилення тиску на Росію. Для самого Блюменталя атаки на американські підприємства в Україні є додатковим аргументом на користь посилення економічного тиску на Кремль.

Американська Mondelez – серед постраждалих

Нещодавно російські дрони атакували об’єкт американської компанії Mondelēz International у Тростянці Сумської області. За даними Суспільного, йдеться про фабрику, де виробляють шоколад, каву та печиво. Внаслідок атаки травмувалися п’ятеро людей.

Підприємство належить Mondelēz International із 1994 року і стало однією з перших інвестицій американського бізнесу в українську економіку. До початку повномасштабної війни на фабриці працювали близько 1,5 тисячі людей.

Компанії належать, зокрема, такі відомі бренди:

Oreo;

Milka;

Toblerone;

Cadbury;

LU;

Ritz;

Halls;

Trident.

Водночас Mondelēz продовжує працювати на російському ринку. За наведеними даними, лише у 2023 році компанія сплатила в Росії близько 62 мільйони доларів податків.