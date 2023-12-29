Как "Новая почта" работает на Новый год

В компании сообщили, что в праздничный период график работы отделений будет несколько изменен. Клиентам следует обратить внимание на обновление, чтобы зря не тратить свое время на поход в отделение, которое может быть закрыто.

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31 декабря большинство отделений почтового оператора будут работать по сокращенному графику. Обслуживание клиентов будет доступно с 9 утра до 17 вечера.

Что касается 1 января, то компания сделала этот день выходным для всех отделений. Следовательно, в первый день нового года воспользоваться услугами оператора в отделении будет невозможно.

Все остальные дни работа "Новой почты" будет проводиться согласно привычному графику работы. Поскольку часть отделений по праздникам могут работать по индивидуальному графику, узнать о работе ближайшего отделения можно, загрузив документ по ссылке.

Напомним, "Новая почта" продолжает международное расширение и уже открыла свое первое отделение в Италии. Послать или получить посылку через оператора можно в Милане.