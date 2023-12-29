Як "Нова пошта" працює на Новий рік

У компанії повідомили, що у святковий період графік роботи відділень буде дещо змінений. Клієнтам варто звернути увагу на оновлення, щоб дарма не витрачати свій час на похід у відділення, яке може бути зачиненим.

Цікаво Можливості чи гроші: як найкраще стимулювати своїх працівників

31 грудня більшість відділень поштового оператора будуть працювати за скороченим графіком. Обслуговування клієнтів буде доступним з 9 ранку до 17 вечора.

Що стосується 1 січня, то компанія зробила цей день вихідним для усіх своїх відділень. Відтак, у перший день нового року скористатися послугами оператора у відділенні буде неможливо.

В усі інші дні робота "Нової пошти" буде проводитися згідно зі звичним графіком роботи. Оскільки частина відділень на свята можуть працювати за індивідуальним графіком, дізнатися про роботу найближчого відділення можна, завантаживши документ за посиланням.

Нагадаємо, "Нова пошта" продовжує міжнародне розширення та вже відкрила своє перше відділення в Італії. Надіслати або отримати посилку через оператора можна у Мілані.