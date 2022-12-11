Телеграм-канал "Реве та стогне ресторатор" расспросил владельцев заведений, как они относятся к таким гостям. Комментарии рестораторов – дальше.

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Паб "Кутовий"

Владельцы паба "Кутовий" рассказывают, что положительно относятся к гостям с ноутбуками. Они аргументируют это тем, что людям все же нужно как-то работать и зарабатывать деньги. При этом, даже если гость выпил только одну чашку кофе, главное – он запомнил место, и, скорее всего, придет к ним отдыхать в следующий раз, а не только пользоваться доступом к интернету.

В то же время в пабе выделили отдельный зал для таких гостей – там не слышно музыку, а столы рассчитаны на 2 – 3 посетителей. Также есть дополнительные пуфы, кресла и переноски. Работать здесь можно с 11 утра до 18 часов вечера, а после этого в зале могут включить громкую музыку, посадить большую компанию или включить футбольную трансляцию.

CheeseBakery

По словам совладелицы кофеен-пекарен CheeseBakery Тани Микитин, с очередью желающих поработать гостей в заведениях они начали сталкиваться не только сейчас.

Такая проблема была и раньше – постоянная очередь и постоянные фрилансеры. Но сейчас общаться с гостями стало легче, потому что большинство понимает ситуацию,

– отметила ресторатор.

Так, команда ввела правило, которое опубликовала на страницах CheeseBakery в соцсетях – работать в заведении за ноутбуком можно, однако не дольше 1,5 часа. Таким образом, кофейня-пекарня дает возможность согреться, поесть и подзарядить гаджеты всем желающим. Об этом гостей предупреждают и официанты.

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Milk Bar

Ресторатор Аня Козаченко поделилась, что раньше у заведений Milk Bar не было проблем с посетителями, которые приходили поработать – люди всегда вместе с тем приходили и поесть. После начала отключений электроэнергии наплыв людей, желающих поработать, увеличился, однако не критично. При этом, они и дальше делают достаточно большие заказы.

В то же время, в заведениях решили все же сбалансировать ситуацию. В одном из них поставили большой стол с розетками и переносками, но если за ним нет свободных мест, то за остальными столиками сидеть с ноутбуком нельзя, – там даже появились наклейки "Без лэптопов". В другом заведении для рабочих часов установили ограничения – работать за ноутбуками можно только с 8 утра до 17 вечера.

Pure & Naive

Бар Pure & Naive работает по двум форматам: утренний с кофе и завтраками и вечерний с вином. Ресторатор Павел Гук отмечает, что в утренние и обеденные часы всегда были посетители, работавшие за ноутбуками. Однако вечером в заведении действовало негласное правило – ноутбуки выключаются или остаются дома.

После отключений электроэнергии в заведении стало больше розеток и переносок, чтобы каждый гость мог подзарядить свой гаджет. При этом, вечернее правило о запрете ноутбуков исчезло – кто-то может просто отдыхать, а кто-то – заряжать девайсы и работать.

Дополнительную плату за использование розеток мы, конечно, не берем. В ближайшие две-три недели еще должен приехать Starlink, на случай перебоев с интернетом,

– добавил Павел Гук.