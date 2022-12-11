Телеграм-канал "Реве та стогне ресторатор" розпитав власників закладів, як вони ставляться до таких гостей. Коментарі рестораторів – далі.

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Паб "Кутовий"

Власники пабу "Кутовий" розповідають, що позитивно ставляться до гостей з ноутбуками. Вони аргументують це тим, що людям все ж необхідно якось працювати та заробляти гроші. При цьому, навіть якщо гість випив лише одну чашку кави, головне – він запам'ятав місце й, скоріш за все, прийде до них відпочивати наступного разу, а не лише користуватися доступом до інтернету.

Водночас, у пабі виділили окремий зал для таких гостей – там не лунає жодна музика, а столи розраховані на 2 – 3 відвідувачів. Також там є додаткові пуфи, крісла та подовжувачі. Працювати тут можна з 11 ранку до 18 години вечора, адже після цього у залі можуть ввімкнути гучну музику, посадити велику компанію чи увімкнути футбольну трансляцію.

CheeseBakery

За словами співвласниці кав'ярень-пекарень CheeseBakery Тані Микитин, з чергою гостей, які хочуть попрацювати, у закладах вони почали стикатися не лише зараз.

Така проблема була і раніше – постійна черга та постійні фрілансери. Але зараз комунікувати з гостями стало легше, бо більшість розуміє ситуацію,

– зауважила рестораторка.

Так, команда ввела правило, яке опублікувала на сторінках CheeseBakery у соцмережах, – працювати у закладі за ноутбуком можна, проте не довше, ніж 1,5 години. Таким чином, кав'ярня-пекарня дає можливість зігрітися, поїсти та підзарядити ґаджети усім бажаючим. Про це гостей попереджують й офіціанти.

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Milk Bar

Рестораторка Аня Козаченко поділилася, що раніше у закладів Milk Bar не було проблем з відвідувачами, які приходили попрацювати – люди завжди йшли разом з тим і поїсти. Після початку відключень електроенергії наплив людей, які хочуть попрацювати, збільшився, проте не критично. При цьому, вони й далі роблять достатньо великі замовлення.

Водночас, у закладах вирішили все ж збалансувати ситуацію. В одному з них поставили великий стіл з розетками та подовжувачами, але якщо за ним немає вільних місць, то за рештою столиків сидіти з ноутбуком не можна, – там навіть з'явились наліпки "Без лептопів". В іншому закладі для робочих годин встановили обмеження – працювати за ноутбуками можна лише з 8 ранку до 17 вечора.

Pure & Naive

Бар Pure & Naive працює за двома форматами: ранковий з кавою та сніданками та вечірній з вином. Ресторатор Павло Гук зазначає, що у ранкові та обідні години завжди були відвідувачі, які працювали за ноутбуками. Проте ввечері у закладі діяло негласне правило – ноутбуки вимикаються, або ж залишаються вдома.

Після відключень електроенергії у закладі побільшало розеток та подовжувачів, аби кожен гість мав змогу підзарядити свій ґаджет. При цьому, вечірнє правило про заборону ноутбуків зникло – хтось може просто відпочивати, а хтось – заряджати девайси і працювати.

Додаткової плати за використання розеток ми, звісно, не беремо. Найближчими двома-трьома тижнями ще має приїхати Starlink, на випадок перебоїв з інтернетом,

– додав Павло Гук.