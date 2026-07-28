Как Берлин меняет оборонительные расходы

В проекте государственного бюджета на 2027 год правительство хочет выделить около 9,6 миллиарда евро на боеприпасы против 11 миллиардов евро в этом году, сообщает Bloomberg .

По предварительным данным, боеприпасы профинансируют:

из федерального бюджета – почти на 7,7 миллиарда евро;

и из специального оборонного фонда – на 1,9 миллиарда евро.

Окончательная сумма может измениться. Представительница Министерства обороны Германии заявила, что ведомство не комментирует отдельные статьи бюджета до завершения формирования общего финансового плана.

Она лишь добавила, что закупка боеприпасов "была и будет оставаться приоритетом".

При этом общие расходы Германии на оборону к 2030 году должны существенно возрасти.

Почему пострадает Rheinmetall

Сокращение расходов на боеприпасы придаст трудности оборонному концерну Rheinmetall, который в последнее время все больше теряет благосклонность инвесторов. С начала года акции крупнейшего производителя оружия в Европе подешевели более чем на 30%.

Однако по причинам в том, что компания всегда специализировалась на выпуске танков и артиллерии. Но война на Украине показала критически важную роль беспилотников на поле боя. Следовательно, инвесторы хотят укладываться в производителей дронов и беспилотных технологий.

Аналитики считают, что возможное сокращение финансирования закупок боеприпасов в Германии может подвергнуть угрозе производственные планы компании.

Даже правительство Германии теперь больше не считает танки и артиллерию приоритетом номер один,

– объяснил аналитик Mbw Research AG Йенс-Петер Рик.

Теперь специалисты ожидают окончательного решения по бюджету, прежде чем рекомендовать инвесторам покупать акции Rheinmetall.

Таким образом, Rheinmetall, крупнейший в мире производитель 155-мм артиллерийских снарядов, может потерять миллиарды на государственных заказах из-за решения правительства изменить приоритеты оборонных закупок.

Дополнительный удар концерну нанесли новые экспортные ограничения Китаю . На прошлой неделе Пекин ввел контроль за экспортом для 14 европейских компаний, в том числе и Rheinmetall, в ответ на санкции Европейского Союза.