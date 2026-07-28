Як Берлін змінює оборонні витрати

У проєкті державного бюджету на 2027 рік уряд хоче виділити близько 9,6 мільярда євро на боєприпаси проти 11 мільярдів євро цього року, повідомляє Bloomberg.

За попередніми даними, боєприпаси профінансують:

з федерального бюджету – майже на 7,7 мільярда євро;

та зі спеціального оборонного фонду – на 1,9 мільярда євро.

Остаточна сума ще може змінитися. Представниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що відомство не коментує окремі статті бюджету до завершення формування загального фінансового плану.

Вона лише додала, що закупівля боєприпасів "була і залишатиметься пріоритетом".

При цьому загальні витрати Німеччини на оборону до 2030 року мають суттєво зрости.

Чому постраждає Rheinmetall

Скорочення витрат на боєприпаси додасть труднощів оборонному концерну Rheinmetall, який останнім часом дедалі більше втрачає прихильність інвесторів. Від початку року акції найбільшого виробника зброї в Європі подешевшали більш ніж на 30%.

Однак з причин полягає у тому, що компанія завжди спеціалізувалася на випуску танків та артилерії. Але війна в Україні показала критично важливу роль безпілотників на полі бою. Відтак, інвестори хочуть вкладатися у виробників дронів і безпілотних технологій.

Аналітики вважають, що можливе скорочення фінансування закупівель боєприпасів у Німеччині може поставити під загрозу виробничі плани компанії.

Навіть уряд Німеччини тепер більше не вважає танки й артилерію пріоритетом номер один,

– пояснив аналітик Mbw Research AG Єнс-Петер Рік.

Тепер фахівці очікують остаточного рішення щодо бюджету, перш ніж рекомендувати інвесторам купувати акції Rheinmetall.

Таким чином, Rheinmetall, який є найбільшим у світі виробником 155-мм артилерійських снарядів, може втратити мільярди на державних замовленнях через рішення уряду змінити пріоритети оборонних закупівель.

Додаткового удару концерну завдали нові експортні обмеження Китаю. Минулого тижня Пекін запровадив контроль за експортом для 14 європейських компаній, серед них і Rheinmetall, у відповідь на санкції Європейського Союзу.