Также внутренняя документация указывает на скрытые проблемы на Белорусской АЭС рядом с Островцем Гродненской области, построенной "Росатомом".
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Более того, стало известно, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Кремле нарастала тревога за ядерный проект в Беларуси.
Отложенный запуск
Согласно внутренним документам Росатома, инженеры готовили к подключению новый реактор для Островецкой АЭС и обнаружили редкую проблему.
В первый контур попадала смола, что угрожало вывести из строя критически важные компоненты и повысить риск ядерной аварии из-за накопления так называемой ионообменной смолы. Поэтому Росатом 25 февраля 2022 года отложил запуск энергоблока.
Отмечается, что Беларусь, вероятно, стала испытательным полигоном для новой конструкции реактора, экспортируемого Росатом по всему миру. Аналогичный проект ВВЭР-1200 в течение года планируется ввести в эксплуатацию в Турции и Бангладеше.
Что на это ответил "Росатом"
"Росатом" заявил журналистам, что серьезные неисправности оборудования или существенные отклонения любых параметров за пределы контролируемых рамок безопасности не зафиксированы.
То есть отмечаются только мелкие проблемы, неизбежные в контексте строительства новой АЭС, были решены на разных этапах ввода в эксплуатацию.
В каком состоянии российская атомная отрасль
"Росатом" до сих пор не под санкциями. У него 22 текущих проекта в 7 странах мира на десятки миллиардов долларов. К тому же, в прошлом году атомный экспорт России вырос на 20%, а российские поставки топлива обеспечили треть потребностей АЭС США.
Российская атомная отрасль приносит много денег, а каждый контракт "Росатома" на новый энергоблок - это зафиксированное на годы и десятилетия вперед политическое влияние вместе с потоком валюты.
Влияние санкции против России на "Росатом"
В то же время документы, полученные журналистами, указывают на проблемы со своевременными поставками оборудования и запчастей для АЭС, которую компания строит в Турции, а также на то, что Росатому пришлось сотрудничать с новыми и непроверенными поставщиками из Китая и России.
Торговые ограничения против России из-за ее агрессии, вероятно, несколько усложнили работу Росатома. Однако в компании это отрицают.