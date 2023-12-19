Также внутренняя документация указывает на скрытые проблемы на Белорусской АЭС рядом с Островцем Гродненской области, построенной "Росатомом".

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Более того, стало известно, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Кремле нарастала тревога за ядерный проект в Беларуси.

Отложенный запуск

Согласно внутренним документам Росатома, инженеры готовили к подключению новый реактор для Островецкой АЭС и обнаружили редкую проблему.

В первый контур попадала смола, что угрожало вывести из строя критически важные компоненты и повысить риск ядерной аварии из-за накопления так называемой ионообменной смолы. Поэтому Росатом 25 февраля 2022 года отложил запуск энергоблока.

Обратите внимание! Причину загрязнения смолой так и не установили, международные органы безопасности о ней не сообщали.

Отмечается, что Беларусь, вероятно, стала испытательным полигоном для новой конструкции реактора, экспортируемого Росатом по всему миру. Аналогичный проект ВВЭР-1200 в течение года планируется ввести в эксплуатацию в Турции и Бангладеше.

Что на это ответил "Росатом"

"Росатом" заявил журналистам, что серьезные неисправности оборудования или существенные отклонения любых параметров за пределы контролируемых рамок безопасности не зафиксированы.

Любопытно! Реактор ВВЭР-1200 поколения 3+ имеет несколько пассивных уровней систем безопасности, из-за чего катастрофа, похожая на Чернобыльскую, практически невозможна.

То есть отмечаются только мелкие проблемы, неизбежные в контексте строительства новой АЭС, были решены на разных этапах ввода в эксплуатацию.

В каком состоянии российская атомная отрасль

"Росатом" до сих пор не под санкциями. У него 22 текущих проекта в 7 странах мира на десятки миллиардов долларов. К тому же, в прошлом году атомный экспорт России вырос на 20%, а российские поставки топлива обеспечили треть потребностей АЭС США.

Российская атомная отрасль приносит много денег, а каждый контракт "Росатома" на новый энергоблок - это зафиксированное на годы и десятилетия вперед политическое влияние вместе с потоком валюты.

Влияние санкции против России на "Росатом"

В то же время документы, полученные журналистами, указывают на проблемы со своевременными поставками оборудования и запчастей для АЭС, которую компания строит в Турции, а также на то, что Росатому пришлось сотрудничать с новыми и непроверенными поставщиками из Китая и России.

Торговые ограничения против России из-за ее агрессии, вероятно, несколько усложнили работу Росатома. Однако в компании это отрицают.