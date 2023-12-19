Також внутрішня документація вказує на приховані проблеми на Білоруській АЕС поруч з Островцем Гродненської області, що побудована "Росатомом".

Читайте також: Росія придумала, через які країни в обхід санкцій буде завозити запчастини для літаків

Щобільше, стало відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Кремлі наростала тривога за ядерний проєкт у Білорусі.

Відкладений запуск

Згідно з внутрішніми документами Росатома, інженери готували до підключення новий реактор для Островецької АЕС – та виявили рідкісну проблему.

У перший контур потрапляла смола, що загрожувало вивести з ладу критично важливі компоненти та підвищити ризик ядерної аварії через накопичення так званої іонообмінної смоли. Через це Росатом 25 лютого 2022 року відклав запуск енергоблока.

Зверніть увагу! Причину забруднення смолою так і не встановили, міжнародним органам безпеки про неї не повідомляли.

Зазначається, що Білорусь, ймовірно, стала випробувальним полігоном для нової конструкції реактора, який Росатом експортує по всьому світу. Аналогічний проєкт ВВЕР-1200 протягом року планують ввести в експлуатацію в Туреччині та Бангладеші.

Що на це відповів "Росатом"

"Росатом" заявив журналістам, що серйозних несправностей обладнання або суттєвих відхилень будь-яких параметрів за межі контрольованих рамок безпеки не зафіксовано.

Цікаво! Реактор ВВЕР-1200 покоління 3+ має кілька пасивних рівнів систем безпеки, через що катастрофа, схожа на Чорнобильську, практично неможлива.

Себто відмічаються тільки дрібні проблеми, неминучі в контексті будівництва нової АЕС, було вирішено на різних етапах введення в експлуатацію.

В якому стані російська атомна галузь

"Росатом" досі не під санкціями. У нього 22 поточних проєкти в 7 країнах світу на десятки мільярдів доларів. До того ж торік атомний експорт Росії зріс на 20%, а російські поставки палива забезпечили третину потреб АЕС США.

Російська атомна галузь приносить багато грошей, а кожен контракт "Росатома" на новий енергоблок - це зафіксований на роки й десятиліття вперед політичний вплив– разом із потоком валюти.

Вплив санкції проти Росії на "Росатом"

Водночас документи, які отримали журналісти, вказують на проблеми зі своєчасним постачанням обладнання та запчастин для АЕС, яку компанія будує в Туреччині, а також на те, що Росатому довелося співпрацювати з новими та неперевіреними постачальниками з Китаю та Росії.

Торговельні обмеження проти Росії через її агресію, ймовірно, дещо ускладнили роботу Росатома. Проте, у компанії це заперечують.