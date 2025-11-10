О последствиях российской атаки и приложенных усилиях для ремонта АЗК рассказали в ОККО, передает 24 Канал.
Что известно об ударе по заправке в Харьковской области?
Как рассказали в компании в результате вражеского обстрела АЗК получил значительные разрушения и временно приостановил работу. Кроме того, из-за попадания в реанимации оказалась повариха ОККО, а также двое клиентов.
Работу заправки планировали отремонтировать как можно быстрее, ведь она является важной логистической точкой на маршруте Харьков – Киев.
И уже 9 ноября объект возобновил работу.
Мы снова готовы вас встречать, заправлять и согревать ароматным кофе, потому что знаем, насколько это место было важным для многих. Остальные сервисы тоже постепенно восстановим,
– написали в ОККО.
В компании добавили, что восстановление работы АЗК стало возможным благодаря помощи коллег из Харьковского региона, местной власти, которая способствовала ликвидации последствий разрушений, и компании "Новая почта", что помогла эвакуировать уцелевшее имущество.
Какая еще инфраструктура была под ударом российских обстрелов за последнее время?
Оккупанты продолжают целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В ночь на 9 ноября враг атаковал первую в стране крупную ТЭЦ "Клиар Энерджи" на биомассе. Так, по предприятию ударили тремя российскими дронами.
Из-за обстрелов энергетических объектов на Полтавщине Ferrexpo была вынуждена остановить производство и экспорт.
Также после атак пострадала часть генерации "Центрэнерго".
Массированные удары России были направлены и на подстанции, обеспечивающие питание Хмельницкой и Ровенской АЭС, что представляет угрозу ядерной безопасности Европы.
Атаки вызвали блэкауты в нескольких городах, остановили движение через государственную границу и свидетельствуют о попытках оккупантов разрушить энергосистему Украины.