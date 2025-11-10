О последствиях российской атаки и приложенных усилиях для ремонта АЗК рассказали в ОККО, передает 24 Канал.

Что известно об ударе по заправке в Харьковской области?

Как рассказали в компании в результате вражеского обстрела АЗК получил значительные разрушения и временно приостановил работу. Кроме того, из-за попадания в реанимации оказалась повариха ОККО, а также двое клиентов.

Работу заправки планировали отремонтировать как можно быстрее, ведь она является важной логистической точкой на маршруте Харьков – Киев.

И уже 9 ноября объект возобновил работу.

Мы снова готовы вас встречать, заправлять и согревать ароматным кофе, потому что знаем, насколько это место было важным для многих. Остальные сервисы тоже постепенно восстановим,

– написали в ОККО.

В компании добавили, что восстановление работы АЗК стало возможным благодаря помощи коллег из Харьковского региона, местной власти, которая способствовала ликвидации последствий разрушений, и компании "Новая почта", что помогла эвакуировать уцелевшее имущество.

