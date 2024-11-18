Сколько алкоголя потребляют россияне

С января по октябрь россияне приобрели 184,2 миллиона декалитров (1 декалитр = 10 л) алкогольных напитков, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Продажи водки в 2024 году достигли 62,5 миллиона декалитров – это самый высокий показатель за последние семь лет.

Также установлены рекорды в продажах вина. За десять месяцев было продано:

46,9 миллиона декалитров вина;

игристых вин – 16,3 миллиона декалитров.

Это на 10,9% больше, чем в прошлом году, и на 61% больше, чем в 2017 году.

Россияне также значительно увеличили спрос на ликеро-водочные изделия, такие как настойки, наливки, ликеры, бальзамы, а также на другие крепкие алкогольные напитки, в частности виски, ром, джин и кальвадос.

Заметьте! За первые месяцы 2024 года их продажи составили 13,2 миллиона дал и 11,3 миллиона дал соответственно, что на 16,6% и 15,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Спрос на водку вырос за время войны

Как отметил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, с 2016 года потребление водки в России оставалось стабильным.

Заметьте! Однако в 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, продажа водки достигла рекордных уровней, что часто случается в кризисные времена. Эксперт считает, что этот тренд роста потребления алкоголя продлится как минимум до завершения войны в Украине.

Также стало известно, что российские власти готовятся повысить пошлину на вино из "недружественных" стран до 50%.