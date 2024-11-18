Скільки алкоголю споживають росіяни

З січня по жовтень росіяни придбали 184,2 мільйона декалітрів (1 декалітр = 10 л) алкогольних напоїв, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Продажі горілки у 2024 році досягли 62,5 мільйона декалітрів – це найвищий показник за останні сім років.

Також встановлено рекорди у продажах вина. За десять місяців було продано:

46,9 мільйона декалітрів вина;

ігристих вин – 16,3 мільйона декалітрів.

Це на 10,9% більше, ніж минулого року, і на 61% більше, ніж у 2017 році.

Росіяни також значно збільшили попит на лікеро-горілчані вироби, такі як настоянки, наливки, лікери, бальзами, а також на інші міцні алкогольні напої, зокрема віскі, ром, джин та кальвадос.

Зауважте! За перші місяці 2024 року їх продажі склали 13,2 мільйона дал і 11,3 мільйона дал відповідно, що на 16,6% і 15,7% більше порівняно з минулим роком.

Попит на горілку зріс за час війни

Як зазначив директор Центру досліджень федерального та регіонального ринків алкоголю Вадим Дробіз, з 2016 року споживання горілки в Росії залишалося стабільним.

Зауважте! Однак у 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, продаж горілки досяг рекордних рівнів, що часто трапляється в кризові часи. Експерт вважає, що цей тренд зростання споживання алкоголю триватиме щонайменше до завершення війни в Україні.

Також стало відомо, що російська влада готується підвищити мито на вино з "недружніх" країн до 50%.