Причина решения

24 Канал со ссылкой на реестр судебных решений сообщает, что причиной стало невыполнение условий приватизационного договора.

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В частности, новый владелец не оплатил в течение 6 месяцев задолженность по зарплатам работникам и перед государственным бюджетом. На момент продажи завод имел более 17 миллионов гривен налогового долга и более 8 миллионов гривен задолженности по зарплате.

После приватизации эти суммы выросли до 18,8 миллионов гривен и 11,4 миллиона гривен соответственно, а работников уволили.

Ровенский автозавод передали государству / Фото Офиса Генпрокурора

Позиция руководства завода

КБМ признал, что не придерживался обязательств, объяснив это военным положением и тем, что на этапе покупки объекта якобы была предоставлена недостоверная информация.

Долги завода только выросли / Фото Офиса Генпрокурора

В частности, в документах речь шла о праве постоянного пользования 13 гектарами земли, однако после сделки выяснилось, что такого права уже не существует, хотя предприятие продолжало платить земельный налог.

По данным Офиса генерального прокурора, сейчас имущественный комплекс Ровенского завода снова находится в государственной собственности и зарегистрирован за Фондом госимущества.