Причина рішення

24 Канал з посиланням на реєстр судових рішень повідомляє, що причиною стало невиконання умов приватизаційного договору.

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Зокрема, новий власник не сплатив упродовж 6 місяців заборгованість із зарплат працівникам та перед державним бюджетом. На момент продажу завод мав понад 17 мільйонів гривень податкового боргу та понад 8 мільйонів гривень заборгованості по зарплаті.

Після приватизації ці суми зросли до 18,8 мільйонів гривень і 11,4 мільйони гривень відповідно, а працівників звільнили.

Рівненський автозавод передали державі / Фото Офісу Генпрокурора

Позиція керівництва заводу

КБМ визнав, що не дотримався зобов'язань, пояснивши це воєнним станом і тим, що на етапі купівлі об'єкта нібито було надано недостовірну інформацію.

Борги заводу лише зросли / Фото Офісу Генпрокурора

Зокрема, у документах йшлося про право постійного користування 13 гектарами землі, однак після угоди з'ясувалося, що такого права вже не існує, хоча підприємство продовжувало сплачувати земельний податок.

За даними Офісу генерального прокурора, наразі майновий комплекс Рівненського заводу знову перебуває у державній власності та зареєстрований за Фондом держмайна.