На каких должностях появилось больше всего вакансий

Рынок труда в Украине страдает от дефицита кадров, поэтому работодатели значительно расширяют круг соискателей на вакансии. Об этом 24 Каналу стало известно из исследования OLX Робота за август 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наиболее заметно изменилась ситуация с вакансиями для копирайтеров. За год количество объявлений, в которых работодатели указывали готовность рассматривать кандидатов, находящихся в декрете, выросло почти в пять раз. Медианная зарплата по этой профессии в августе составляла 22 тысячи гривен.

Еще одной профессией, где количество таких предложений заметно увеличилось, стал комплектовщик. Вакансий стало более чем в три раза больше, а медианная зарплата достигла 27 тысяч гривен. Также работодатели чаще искали кандидатов, находящихся в декрете, на следующие должности:

охранник – +99%, медианная зарплата 27 тысяч гривен;

няня – +95%, 18 тысяч гривен;

курьер – +65%, 37,5 тысяч гривен.

Отдельно заметный рост зафиксировали в сфере розничной торговли, продаж и закупок. Здесь стало больше предложений по следующим профессиям:

пекарь – +62%, 33 тысячи гривен;

продавец – +56%, 28 тысяч гривен;

кассир – +53%, 27 тысяч гривен;

менеджер по продажам – +17%, 26 тысяч гривен;

мерчендайзер – +14%, 17 тысяч гривен.

Среди других профессий, где количество вакансий для кандидатов, находящихся в декрете, также увеличилось, – уборщица и повар (+32%), контент-менеджер (+31%) и горничная (+17%).

Где зарплаты выросли больше всего

Увеличение количества вакансий сопровождалось и повышением медианных зарплат по отдельным профессиям. Наиболее существенно за год выросла медианная зарплата мерчендайзеров – почти в 4 раза, до 17 тысяч гривен.

Также заметно изменилась оплата труда по другим профессиям:

копирайтер – +76%, до 22 тысяч гривен; аниматор – +63%, до 22 тысяч гривен; воспитатель – +32%, до 17 тысяч гривен.

Для большинства других вакансий медианные зарплаты выросли примерно на 10–30% по сравнению с августом 2025 года.

Рост количества вакансий для кандидатов, находящихся в декрете, показывает, что работодатели постепенно расширяют кадровый резерв и становятся более открытыми к найму различных категорий соискателей. Соответствующих предложений становится больше в различных сферах, в том числе в логистике, розничной торговле и строительстве. В то же время рост зарплат для ряда профессий может свидетельствовать о том, что компании готовы конкурировать за специалистов, даже если они находятся в декрете,

– отмечается в исследовании.

Напомним, что отдельные профессии уже сейчас может заменить ИИ. В число наиболее уязвимых категорий попали сотрудники колл-центров.

В США уровень занятости в этой сфере уже на 39% ниже ожидаемой нормы, в Канаде – на 33%, а в Германии – на 27%. Также сокращение занятости и замедление найма наблюдаются в сфере разработки программного обеспечения, управленческого консалтинга и рекламы.

