На яких посадах вакансій стало найбільше

Ринок праці в Україні страждає через дефіцит кадрів, тому роботодавці значно розширюють коло претендентів на вакансії. Про 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота за серпень 2026 року порівняно з аналогічним періодом 2025-го.

Найпомітніше змінилася ситуація з вакансіями для копірайтерів. За рік кількість оголошень, у яких роботодавці зазначали готовність розглядати кандидатів у декреті, зросла майже у 5 разів. Медіанна зарплата за цією професією у серпні становила 22 тисячі гривень.

Ще однією професією, де кількість таких пропозицій помітно збільшилася, став комплектувальник. Вакансій стало більш ніж утричі більше, а медіанна зарплата досягла 27 тисяч гривень. Також роботодавці частіше шукали кандидатів у декреті на такі посади:

охоронець – +99%, медіанна зарплата 27 тисяч гривень;

няня – +95%, 18 тисяч гривень;

кур'єр – +65%, 37,5 тисяч гривень.

Окремо помітне зростання зафіксували у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. Тут більше пропозицій стало за такими професіями:

пекар – +62%, 33 тисячі гривень;

продавець – +56%, 28 тисяч гривень;

касир – +53%, 27 тисяч гривень;

менеджер з продажу – +17%, 26 тисяч гривень;

мерчендайзер – +14%, 17 тисяч гривень.

Серед інших професій, де кількість вакансій для кандидатів у декреті також збільшилася, – прибиральниця та кухар (+32%), контент-менеджер (+31%) і покоївка (+17%).

Де зарплати зросли найбільше

Збільшення кількості вакансій супроводжувалося і підвищенням медіанних зарплат за окремими професіями. Найсуттєвіше за рік зросла медіанна зарплата мерчендайзерів – майже у 4 рази, до 17 тисяч гривень.

Також помітно змінилася оплата праці за іншими професіями:

копірайтер – +76%, до 22 тисяч гривень; аніматор – +63%, до 22 тисяч гривень; вихователь – +32%, до 17 тисяч гривень.

Для більшості інших вакансій медіанні зарплати зросли приблизно на 10 – 30% порівняно із серпнем 2025 року.

Зростання кількості вакансій для кандидатів у декреті показує, що роботодавці поступово розширюють кадровий резерв і стають більш відкритими до найму різних категорій пошукачів. Відповідних пропозицій стає більше у різних сферах, серед яких зокрема логістика, роздрібна торгівля, будівництво. Водночас зростання зарплат для низки професій може свідчити про те, що компанії готові конкурувати за спеціалістів, навіть якщо вони перебувають у декреті,

– пишуть у дослідженні.

Нагадаємо, що окремі професії вже зараз може замінити ШІ. До найбільш вразливих категорій потрапили працівники кол-центрів.

У США рівень зайнятості в цій сфері вже на 39% нижчий за очікувану норму, у Канаді – на 33%, а в Німеччині – на 27%. Також скорочення зайнятості та уповільнення найму спостерігаються у розробці програмного забезпечення, управлінському консалтингу та рекламі.

