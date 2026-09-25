На яких посадах вакансій стало найбільше
Ринок праці в Україні страждає через дефіцит кадрів, тому роботодавці значно розширюють коло претендентів на вакансії. Про 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота за серпень 2026 року порівняно з аналогічним періодом 2025-го.
Найпомітніше змінилася ситуація з вакансіями для копірайтерів. За рік кількість оголошень, у яких роботодавці зазначали готовність розглядати кандидатів у декреті, зросла майже у 5 разів. Медіанна зарплата за цією професією у серпні становила 22 тисячі гривень.
Ще однією професією, де кількість таких пропозицій помітно збільшилася, став комплектувальник. Вакансій стало більш ніж утричі більше, а медіанна зарплата досягла 27 тисяч гривень. Також роботодавці частіше шукали кандидатів у декреті на такі посади:
- охоронець – +99%, медіанна зарплата 27 тисяч гривень;
- няня – +95%, 18 тисяч гривень;
- кур'єр – +65%, 37,5 тисяч гривень.
Окремо помітне зростання зафіксували у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. Тут більше пропозицій стало за такими професіями:
- пекар – +62%, 33 тисячі гривень;
- продавець – +56%, 28 тисяч гривень;
- касир – +53%, 27 тисяч гривень;
- менеджер з продажу – +17%, 26 тисяч гривень;
- мерчендайзер – +14%, 17 тисяч гривень.
Серед інших професій, де кількість вакансій для кандидатів у декреті також збільшилася, – прибиральниця та кухар (+32%), контент-менеджер (+31%) і покоївка (+17%).
Де зарплати зросли найбільше
Збільшення кількості вакансій супроводжувалося і підвищенням медіанних зарплат за окремими професіями. Найсуттєвіше за рік зросла медіанна зарплата мерчендайзерів – майже у 4 рази, до 17 тисяч гривень.
Також помітно змінилася оплата праці за іншими професіями:
- копірайтер – +76%, до 22 тисяч гривень;
- аніматор – +63%, до 22 тисяч гривень;
- вихователь – +32%, до 17 тисяч гривень.
Для більшості інших вакансій медіанні зарплати зросли приблизно на 10 – 30% порівняно із серпнем 2025 року.
Зростання кількості вакансій для кандидатів у декреті показує, що роботодавці поступово розширюють кадровий резерв і стають більш відкритими до найму різних категорій пошукачів. Відповідних пропозицій стає більше у різних сферах, серед яких зокрема логістика, роздрібна торгівля, будівництво. Водночас зростання зарплат для низки професій може свідчити про те, що компанії готові конкурувати за спеціалістів, навіть якщо вони перебувають у декреті,
– пишуть у дослідженні.
Нагадаємо, що окремі професії вже зараз може замінити ШІ. До найбільш вразливих категорій потрапили працівники кол-центрів.
У США рівень зайнятості в цій сфері вже на 39% нижчий за очікувану норму, у Канаді – на 33%, а в Німеччині – на 27%. Також скорочення зайнятості та уповільнення найму спостерігаються у розробці програмного забезпечення, управлінському консалтингу та рекламі.