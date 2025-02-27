Зачем Sigma Software покупает A Society Group

Согласно заявлению, это приобретение является стратегическим шагом, что позволит Sigma Software расширить присутствие в США и усилить возможности на рынке консалтинга. Об этом говорится в прессрелизе компании, информирует 24 Канал.

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Приобретение A Society Group знаменует собой важную веху в реализации нашей стратегии, укрепляя способность компании удовлетворять растущие потребности предприятий, стремящихся как локального, да и глобального опыта,

– говорится в сообщении.

Что это значит для Sigma Software

Усиление позиций в США– компания получит доступ к новым клиентам и возможностям рынка.

Расширение консалтинговых услуг– новые компетенции в области IT и инженерного консалтинга.

Укрепление глобальной стратегии– интеграция с A Society Group поможет компании предлагать более гибкие решения для бизнеса.

Отмечают, что этот шаг является важным этапом развития Sigma Software, активно расширяет международное влияние и укрепляет свое присутствие на ключевых рынках.