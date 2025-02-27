Навіщо Sigma Software купує A Society Group

Згідно з заявою, це придбання є стратегічним кроком, який дозволить Sigma Software розширити присутність у США та посилити можливості на ринку консалтингу. Про це йдеться в пресрелізі компанії, інформує 24 Канал.

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Придбання A Society Group знаменує собою важливу віху в реалізації нашої стратегії, зміцнюючи здатність компанії задовольняти зростаючі потреби підприємств, які прагнуть як локального, так і глобального досвіду,

– йдеться у повідомленні.

Що це означає для Sigma Software

Посилення позицій у США – компанія отримає доступ до нових клієнтів та ринкових можливостей.

Розширення консалтингових послуг – нові компетенції у сфері IT та інженерного консалтингу.

Зміцнення глобальної стратегії – інтеграція з A Society Group допоможе компанії пропонувати більш гнучкі рішення для бізнесу.

Зазначають, що цей крок є важливим етапом розвитку Sigma Software, яка активно розширює міжнародний вплив та зміцнює свою присутність на ключових ринках.