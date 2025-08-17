Сколько стоит реклама у украинского блогера?

Согласно видео с прайсами на рекламу в украинских инфлюенсеров, которые часто выкладывают в Tik Tok, за интеграцию можно заплатить от сотен до тысяч долларов, проанализировал 24 Канал.

В среднем цены за интеграцию на украинском рынке такие:

Инфлюэсеры, которые имеют до 10 тысяч подписчиков – за пост или за серию сторис могут получить от 20 до 50 долларов, то есть от 823 гривен до 2 057 тысяч гривен по среднему банковскому курсу

Блогеры, имеющие от 10 до 50 тысяч пользователей, получают за рекламу уже от 50 до 100 долларов, то есть 2 057 – 12 345 гривен,

Когда же число подписчиков составляет от 50 до 250 тысяч, то прайс за рекламу может составлять 300 – 1 500 долларов, или же от 12 345 гривен до 61 725 гривен,

Самая дорогая реклама обойдется в миллионников или известных звезд – 2 – 3 тысячи долларов и более ( от 82 тысяч гривен до более 123 тысяч гривен).

Справочно: здесь представлены приблизительные расчеты прайсов, ведь у каждого блогера он индивидуальный прайс. Кроме того, сумма за рекламу зависит еще и от сложности технического задания и других факторов.

Изменился ли спрос на инфлюенсеров?

Стоит заметить, что сейчас тратить деньги на красивые охваты, которые предлагают блогеры на рынке Украины, не выгодно.

Теперь бизнес, заказывающий рекламу, требует реальные данные по охватам, например показатель конверсии, который показывает, что делали пользователи после взаимодействия после объявления, специальные метки URL, используемых для отслеживания рекламных кампаний и тому подобное.

Кроме того, пользователи в соцсетях начали отдавать предпочтение аккаунтам, где чувствуется настоящая жизнь, даже если число подписчиков составляет всего от 5 до 50 тысяч.