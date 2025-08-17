Скільки коштує реклама в українського блогера?

Відповідно до відео з прайсами на рекламу в українських інфлюенсерів, які часто викладають у Tik Tok, за інтеграцію можна заплатити від сотень до тисяч доларів, проаналізував 24 Канал.

В середньому ціни за інтеграцію на українському ринку такі:

Інфлюесери, які мають до 10 тисяч підписників – за пост чи за серію сторіс можуть отримати від 20 до 50 доларів, тобто від 823 гривень до 2 057 тисяч гривень за середнім банківським курсом

Блогери, що мають від 10 до 50 тисяч користувачів, отримують за рекламу вже від 50 до 100 доларів, тобто 2 057 – 12 345 гривень,

Коли ж число підписників складає від 50 до 250 тисяч, то прайс за рекламу може становити 300 – 1 500 доларів, або ж від 12 345 гривень до 61 725 гривень,

Найдорожча реклама обійдеться в мільйонників або ж відомих зірок – 2 – 3 тисячі доларів та більше ( від 82 тисяч гривень до понад 123 тисяч гривень).

Довідково: тут представлені приблизні розрахунки прайсів, адже у кожного блогера він індивідуальний прайс. Крім того, сума за рекламу залежить ще й від складності технічного завдання та інших чинників.

Чи змінився попит на інфлюенсерів?

Варто зауважити, що зараз витрачати гроші на красиві охоплення, які пропонують блогери на ринку України, не вигідно.

Тепер бізнес, що замовляє рекламу, вимагає реальні дані щодо охоплень, як-от показник конверсії, який показує, що робили користувачі після взаємодії після оголошення, спеціальні мітки URL, що використовуються для відстеження рекламних кампаній тощо.

Крім того, користувачі у соцмережах почали віддавати перевагу акаунтам, де відчувається справжнє життя, навіть якщо число підписників становить всього від 5 до 50 тисяч.